荃灣協和廣場銀主盤10億沽　由債主李明治家族承接

原由太平協和集團持有的荃灣協和廣場連一籃子車位，在2022年6月淪為銀主物業，被李明治家族旗下聯合地產，以銀主身份推出市場招標，當時市場估值達15億元。物業近日落實以10億元賣出，新買家亦為李明治家族旗下公司亞證地產（0271），即是次銀主盤商場由債主自行買回。



李明治家族旗下聯合集團（0373）、天安中國（0028）和亞證地產聯合公布，亞證地產斥10億元收購荃灣海天豪苑協和廣場地庫一層、地下至4樓若干商業單位及91個泊車位全部股權連貸款，總樓面面積約16.35萬平方呎，物業市值12.4億元。

擬改動內部設計 重新導引商場顧客流向

亞證地產計劃加建改建以提高出租或轉售價值，又指已就上述協和廣場項目作市場研究，並擬對協和廣場內部設計進行改動，以重新導引商場內的顧客流向，提供更佳的購物體驗。惟目前亞證地產正審閱該等由顧問提出的翻新計劃方案。

翻查資料，荃灣協和廣場在2022年1月及2月所涉及二按及三按，債主均為李明治家族旗下的相關公司。

90年代李明治所控公司市值已達90億

據了解，李明治為聯合集團創辦人，主要業務包括地產、金融、保健等行業，旗下上市公司包括天安中國、新鴻基公司、亞證地產、及亞太資源等。在90年代初，他所控制的上市公司市值已高達90億元。

據悉，李明治早年已涉足房地產市場，他於1984年移居澳洲，在當地創辦輝煌澳大利亞集團，及後在1985年，旗下分公司向百利保國際購入紅山半島一籃子住宅物業。

亞證地產同步沽售中港物業 涉資5.8億

另外，亞證地產同時重組物業組合，包括以3.3億元出售物業，當中以8,000萬元出售內地6個獨立住宅物業或綜合商業物業予天安中國，總樓面面積8,514平方呎；以及以2.5億元出售香港一個辦公物業、3個住宅物業及5個車位予聯合集團。

香港聯合集團創辦人李明治。（網上圖片）

去年6月招標時 當時市值15億

上述協和廣場物業位於荃灣街市段川龍街88號，毗鄰川龍街及新村街，現為5層高之購物商場，建築面積合共約163,538平方呎，商場3樓設約11,266平方呎休憩空間平台。除地舖外，商場樓上部分已交吉一段長時間。是次招標不包括地舖。

協和廣場連同一籃子車位，去年6月份被推出招標，當時市場估值高達15億元，以商場163,538平方呎計，意向呎價約9,172元。負責進行招標的世邦魏理仕早前表示，上述物業潛在買家不乏本地發展商、房地產投資基金、家族辦公室及私人投資者等。