粉嶺皇后山邨旁再有農地改劃住宅　申建3305伙、另設商場6萬呎

再有財團就粉嶺龍躍頭一帶地皮申請作大型發展項目。有財團新近就粉嶺龍躍頭一幅佔地逾24萬平方呎的地皮，向城規會申建3,305伙，同時提供一個佔地近6萬平方呎的商場。

上述申請地點為粉嶺龍躍頭丈量約份第83約多個地段和毗連政府土地，位於新圍軍營以東、皇后山邨及山麗邨以北的位置。該幅地皮現時屬於住宅（丙類）及農業用途，佔地約24.16萬平方呎，當中政府土地佔約1.46萬平方呎。

商住總樓面163萬呎 分層住宅高153米

項目擬以地積比率6.75倍發展5幢樓高43層、主水平基準上不多於153.6米的分層住宅，落成後住宅樓面高達約157萬平方呎，提供3,305伙。另設有一幢樓高4層的非住宅物業，涉及約5.99萬平方呎，該物業將用作商店及服務行業和食肆用途。

龍躍頭另一地皮早前申建4091伙

申請人指出，上述擬議申請則旨在促進擬議綜合發展，利用申請地點提供一個自給自足的理想居住和社交環境，尤其惠及需要獨立生活空間及社交生活的年輕家庭。考慮到擬議修訂圖則符合政府的政策，並且預計不會對環境、交通或基礎設施造成不利影響，擬議發展將有效充分利用短缺的土地資源以帶來社區利益及改善地區環境。

事實上，今年2月初也有財團就粉嶺龍躍頭一幅佔地約39.6萬平方呎的地皮，申請興建4,091伙，總樓面高達約218萬平方呎。