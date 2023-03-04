NOVO LAND第2B期首批352伙　全數沽清｜持續更新

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期，將於今日（4日）展開首輪銷售，盡推首3張價單、共352伙，折實平均呎價13,616元。項目截收10,691票，當中包括196票為代理入票，以首輪銷售352伙計，超額認購29倍。



【18：00】

據了解，項目首批352伙全數沽清，當中A組大手買家佔56伙。

【17：50】

截至下午5時40分，項目暫沽344伙；目前首批單位僅餘8伙待售

【16：15】

據市場消息，截至下午4時項目暫沽266伙。

【14：15】

據市場消息，截至下午2時，項目暫沽182伙，A組佔57伙，B組暫沽125伙。

【12：30】項目暫沽82伙

據市場消息，截至中午12時15分，項目暫沽82伙，當中A組大手買家共沽出56伙。

【11：00】暫沽56伙

截至上午近11時，A組共沽出56伙；至於B組買家則開始揀樓。

【10：20】大手客時段暫沽出35伙

據市場消息指，截至早上10時10分，A組大手客時段暫沽出35伙。

銷售於周六早上9時展開，分A組及B組，其中A組屬大手買家時段，提供84伙，該組細分為A1至A3組，A1組買家需最少購買一伙三房戶，至於A2組買家則最少購買兩伙但不限戶型，而A3組則需最少購買一伙三房戶或最少購買兩伙。

至於B組買家則可揀選餘下單位，但每組客最多只可購買一伙一房戶。B組將細分為B1、B2及B3組，B1組買家報到時間則為上午11時30分。而不論買家屬哪個組別，只多只可購買4伙。

NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，涉及住宅樓面約240萬平方呎，合共分六期推售。

首輪賣352伙 入場425萬起

首輪銷售352伙，戶型涵蓋一房至三房單位，實用面積由305至703平方呎，折實售價為425.51萬至947.32萬元，折實呎價由12,780元至14,823元。入場單位為1B座3樓H單位，面積305平方呎，一房連開放式廚房，折實售價425.51萬元，折實呎價13,951元。

NOVO LAND第2B期先後推出3張價單，當中價單1號涉146伙，折實均價13,288元；價單2號涉103伙，折實均價13,838元；價單3號涉103伙，折實均價13,988元。

↓↓NOVO LAND2B期示範單位↓↓