ST. GEORGE'S三房8200萬沽　半山捌號特色戶呎售3.2萬｜新盤戰報

一手市場交投轉活,信置(0083)旗下何文田嘉道理道豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS再沽出一伙,涉及單位為2座7樓B單位,實用面積1,868平方呎,屬三房雙套間隔,成交價為8,200萬元,呎價43,897元。項目自開售以來,累售出32伙,當中5伙為特色戶,總套現逾37億元。

半山捌號錄今年首宗成交

另外,英皇國際(0163)的西半山摩羅廟街半山捌號亦招標沽出一伙,涉及單位為3樓D室平台特色戶,實用面積為181平方呎,連118平方呎平台,成交價581萬元,呎價32,099元。項目自開售以來,累沽出65伙,套現逾5.3億元。至於,項目早前以招標形式推售5伙特色戶,將於本月31日止,採每日招標的形式發售。

OMA by the Sea累售468伙

由永泰地產(0369)發展的屯門OMA by the Sea 錄本月第二宗成交,涉及為第1座16樓A1單位,實用面積828平方呎,兩房間隔,可望海景,成交價為1,247.4萬元,呎價約15,065元。OMA by the Sea全盤517伙,至今累售出468伙,佔單位總數90%。

瓏碧收樓在即 累沽39伙

碧桂園香港旗下九龍城瓏碧,早前已獲批滿意紙,上周發信通知業主收樓。 發展商表示,項目將以現樓形式發售。又指至今累售出39伙,成交呎價由23,144元至28,737元,套現逾3.2億元。瓏碧全盤有190伙。