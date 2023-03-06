ST. GEORGE'S三房8200萬沽　半山捌號特色戶呎售3.2萬｜新盤戰報

一手市場交投轉活，信置（0083）旗下何文田嘉道理道豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS再沽出一伙，涉及單位為2座7樓B單位，實用面積1,868平方呎，屬三房雙套間隔，成交價為8,200萬元，呎價43,897元。項目自開售以來，累售出32伙，當中5伙為特色戶，總套現逾37億元。

半山捌號錄今年首宗成交

另外，英皇國際（0163）的西半山摩羅廟街半山捌號亦招標沽出一伙，涉及單位為3樓D室平台特色戶，實用面積為181平方呎，連118平方呎平台，成交價581萬元，呎價32,099元。項目自開售以來，累沽出65伙，套現逾5.3億元。至於，項目早前以招標形式推售5伙特色戶，將於本月31日止，採每日招標的形式發售。

OMA by the Sea累售468伙

由永泰地產（0369）發展的屯門OMA by the Sea 錄本月第二宗成交，涉及為第1座16樓A1單位，實用面積828平方呎，兩房間隔，可望海景，成交價為1,247.4萬元，呎價約15,065元。OMA by the Sea全盤517伙，至今累售出468伙，佔單位總數90%。

瓏碧收樓在即 累沽39伙

碧桂園香港旗下九龍城瓏碧，早前已獲批滿意紙，上周發信通知業主收樓。 發展商表示，項目將以現樓形式發售。又指至今累售出39伙，成交呎價由23,144元至28,737元，套現逾3.2億元。瓏碧全盤有190伙。