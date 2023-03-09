通關都冇用　銅鑼灣地帶劏舖繼續蝕　面積不足百呎、十年勁蝕80%

雖然本年初起中港兩地正式通關，但零售核心區「劏場」繼續蝕讓。早年由華置（0127）購入的銅鑼灣香港大廈基座三層商場，自項目拆售後頻頻錄得蝕讓個案，最新商場一樓一個面積不足百呎的迷你舖位，以161.8萬元沽出，較10年前大業主拆售時的售價，大幅貶值超過600萬元，蝕幅高達約80%。

資料顯示，上述蝕讓個案為銅鑼灣地帶1樓雙號舖，面積僅約85平方呎，在2月以161.8萬元易手，成交呎價約1.9萬元。原業主早於2013年中以774.2萬元向華置購入該舖，持貨約10年，帳面蝕讓612.4萬元或約80%。

2013年買入價774萬

上述個案為該商場近一年以來首宗二手成交，而上一宗成交已追溯至2022年3月份，當時1樓一個面積約125平方呎的雙號舖位，以480萬元沽出，較2013年買入價1,049.8萬元，貶值54%。

2013年基座商場拆售約170個舖位 最細60呎

銅鑼灣地帶為香港大廈基座商場，樓高三層，總樓面約3.7萬平方呎。商場早年由華人置業買入，隨後在2013年分拆出售約170個舖位，面積介乎約60至2,100平方呎，不過個別樓上舖及地舖則由華置保留收租。