NOVO LAND 2B期今再賣189伙　逾百人等候　排隊人龍延至商場外

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期今（12日）展開第三輪銷售，涉189伙，折實入場售429.33萬元起，屬一房戶型。據知，今輪累收約9,703票，超額認購逾50倍。今早上9時許，售樓處現場已有大批準買家及代理排隊輪候揀樓，人龍一直延伸至商場外。



【10：15】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率達八成，登記人龍更一度排至地下停車場。出席客戶中，八成為首兩輪向隅客，年青上車客戶亦達七成，料今日發售的189伙可全數沽清。

而3月截至11日，一手成交宗數逾900宗，料今日過後，本月一手宗數將超越1,000宗，首十一天已超越上月整月成交量，陳永傑認為，証明只要發展商開價克制，項目以剛需單位為主，銷情具保證。

一房入場費429.33萬

今日銷售於早上9時、在九龍站環球貿易廣場進行。設有A組大手買家時段，需最少買一伙三房，或最少兩伙但不多於4伙的指定單位。至於B組屬散客。

第三輪銷售的189伙，全部屬於5號價單位，當中涉及一至三房間隔， 一房佔52伙，兩房佔116伙，三房佔21伙，實用面積由282至678平方呎。價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，價單呎價15,854元至18,698元，折實售價由429.33萬至948.17萬元，折實呎價13,476至15,893元。當中， 入場單位為2座6樓G室，實用面積298平方呎，折實售價429.33萬元。