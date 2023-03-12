NOVO LAND 2B期賣189伙　即日沽九成　雷霆：兩盤接力本月推

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期今（12日）展開第三輪銷售，涉189伙，折實入場售429.33萬元起，屬一房戶型。據知，今輪累收約9,703票，超額認購逾50倍。今早上9時許，售樓處已有大批準買家及代理排隊等候揀樓，目測有逾百人，人龍一直延伸至商場外。



【16：30】新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND 2B期開售九日，累沽出逾690伙，套現逾40億元。連同NOVO LAND 1A及1B期，不足八個月累售出2,238伙，吸金逾137億元。他又指，NOVO LAND 2A期及白石角University Hill 有機會本月內推售。

新地代理總經理陳漢麟則指，今日銷售單位已賣得「九九十十」，當中有兩組大手客連購兩伙，分別涉資逾1,000萬及1,600萬元。

【13：30】下午約1時半，項目暫售出約170伙，佔可供出售單位約九成。

【11：30】美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，該行客人出席率約八成，又指90後及00後的年輕買家，佔比約八成，他又預料項目落成後呎租可達約40元，租金回報逾3厘。

【10：15】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率達八成，登記人龍更一度排至地下停車場。出席客戶中，八成為首兩輪向隅客，年青上車客戶亦達七成，料今日發售的189伙可全數沽清。

而3月截至11日，一手成交錄逾900宗，料今日過後宗數將超越1,000宗，即首十一天已超越上月整月成交量，陳永傑認為，証明只要發展商開價克制，項目又以剛需單位為主，銷情具保證。

一房入場費429.33萬

今日銷售於早上9時、在九龍站環球貿易廣場進行。設有A組大手買家時段，需最少買一伙三房，或最少兩伙但不多於4伙的指定單位。至於B組屬散客。

今日第三輪銷售的189伙，全屬5號價單，包含一房至三房間隔， 一房佔52伙，兩房佔116伙，三房佔21伙，實用面積由282至678平方呎，價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，價單呎價15,854元至18,698元，折實售價由429.33萬至948.17萬元，折實呎價13,476至15,893元。當中入場單位為2座6樓G室，實用面積298平方呎。