奧斯卡｜楊紫瓊奪奧斯卡影后　曾指投資家鄉大馬物業

第95屆奧斯卡金像獎香港時間今日(13日)公布賽果,影星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)奪得最佳女主角,成為首位華人演員獲得最佳女主角獎。楊紫瓊在台上發表得獎感言,感謝讓她開啟演藝事業的香港,成就今日的她。

出生於馬來西亞霹靂州怡保市的楊紫瓊,出身於富裕家庭,2013年已是拿督的她,再被冊封為丹斯里,成為首位獲此殊榮的藝人。楊紫瓊過去曾在香港影壇發展多年,近十多年專注於歐美影壇發展。

+ 3

身家逾億 鮮聞在港投資物業

身家逾億的她,鮮聞在港投資物業。反而有指她曾投資家鄉大馬的物業,據知,她曾一度打算聯同吉隆坡一個財團,投資逾2,000萬馬幣(約港幣3,500萬元)發展檳城新關仔角一豪宅項目Millennium Tower,最終未有參與投資,但有傳楊紫瓊曾購入兩個單位,屬複式設計,面積由5,880平方呎起。

而楊紫瓊相戀多年的外藉男友尚.陶德(Jean Todt),為法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席,同樣身家極豐厚,二人近年主要定居瑞士日內瓦,曾有報道指二人之豪宅採傳統歐洲式風格,設計尤如古堡。