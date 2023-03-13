奧斯卡｜楊紫瓊奪奧斯卡影后　曾指投資家鄉大馬物業

第95屆奧斯卡金像獎香港時間今日（13日）公布賽果，影星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）奪得最佳女主角，成為首位華人演員獲得最佳女主角獎。楊紫瓊在台上發表得獎感言，感謝讓她開啟演藝事業的香港，成就今日的她。

出生於馬來西亞霹靂州怡保市的楊紫瓊，出身於富裕家庭，2013年已是拿督的她，再被冊封為丹斯里，成為首位獲此殊榮的藝人。楊紫瓊過去曾在香港影壇發展多年，近十多年專注於歐美影壇發展。

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身家逾億 鮮聞在港投資物業

身家逾億的她，鮮聞在港投資物業。反而有指她曾投資家鄉大馬的物業，據知，她曾一度打算聯同吉隆坡一個財團，投資逾2,000萬馬幣（約港幣3,500萬元）發展檳城新關仔角一豪宅項目Millennium Tower，最終未有參與投資，但有傳楊紫瓊曾購入兩個單位，屬複式設計，面積由5,880平方呎起。

而楊紫瓊相戀多年的外藉男友尚．陶德（Jean Todt），為法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席，同樣身家極豐厚，二人近年主要定居瑞士日內瓦，曾有報道指二人之豪宅採傳統歐洲式風格，設計尤如古堡。