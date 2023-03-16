KOKO MARE日內公布樓書　最細310呎起　首批不少於90伙

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3B期 KOKO MARE今日（16日）公布戶型分布及單位面積等資料。

項目由兩座大廈組成，涉及444伙，分布在第8及9座，涵蓋一至三房間隔，實用面積由310至1,078平方呎。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將於日內上載樓書，最快下周公開首張價單，料首批不少於90伙，包含一至兩房間隔。

會德豐地產經理（市務）吳家寶表示，項目五成單位座向東南，望開揚海景及園景，佔約六成望維港海景。

設五種特色戶 最大1078呎連平台及天台

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，最細單位位於第9座23樓F室，實用面積310平方呎，屬一房間隔。

另外，最大一伙為第9座26樓G室，屬三房間隔，實用面積1,078平方呎，連740平方呎天台及171平方呎平台， 屬天際平台特色戶。

據資料顯示，KOKO MARE的標準戶型涵蓋一至兩房，其中一房連開放式廚房，實用面積由310至334平方呎；兩房連開放式廚房，實用面積由416至489平方呎。

至於兩房梗廚，實用面積由464至529平方呎；另設有五種特色單位，涉及天台、天際、平台、花園及花園特色戶，實用面積由310至1,078平方呎。