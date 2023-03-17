何文田瑜一1B期首日收逾1000票 全日料錄5000參觀人次
一手市場轉旺，新樓盤收票反應理想。由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，今日（17日）首日收票，市場消息透露，截至傍晚6時，市傳該盤已經錄得逾1,000個認購登記。以首張價單50伙計算，超額認購近20倍。
至於發展商表示，項目今日開放示範單位予公眾參觀，截至傍晚6時，暫已錄得逾3,000參觀人次，全日料達5,000參觀人次。
超額認購近20倍
首批涉50伙，包括一房至三房戶型，實用面積336至941平方呎，價單定價925.7萬至3,067.9萬元，呎價25,706元至32,603元；扣除最高15%折扣後，折實售價786.84至2607.71萬元，折實呎價21,850元至27,712元。當中有6伙一房單位折實售低於1,000萬元。整批折實平均呎價24,838元。
佔70%屬兩房戶 不設開放式單位
瑜一1B期提供183個住宅單位，涉一座大廈，分為3A及3B，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。項目又設16伙特色戶型，包括7伙頂層特色單位，兩伙天際特色單位，以及7伙平台特色單位。
瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中第IA期預計關鍵日期為2024年7月26日、第IB期為2024年11月29日、第IC期為2025年5月5日。
↓↓瑜一兩房示範單位↓↓
瑜一由哪個地產發展商發展？
瑜一由華懋集團及港鐵（0066）合作發展，屬港鐵何文田站二期；2018年推出招標，華懋擊敗其餘七個財團奪得，當時單是補地價已涉逾74億，賣樓收益更要與港鐵分紅，分紅比例達這個數。
瑜一的認購登記程序有何特別？
為減少紙張浪費，瑜一的認購登記程序採用專用手機應用程式（app）（My Places By Chinachem Group）進行，準買家可透過app進行認購意向登記、即時瀏覽樓盤最新資訊、自動參與下一輪抽籤，以及查閱抽籤結果等。
瑜一的關鍵日期是？
瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期），合共844伙。第1A期預計關鍵日期為2024年7月26日、第1B期為2024年11月29日、第1C期為2025年5月5日。即看第1B期住宅單位戶型分布及直擊示範單位。