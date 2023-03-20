差餉租值｜許家印銀主盤租值557.4萬元　四叔「李氏皇宮」跌近9%

本港樓價去年跌逾一成半，不過未有影響一眾「超級豪宅」市場。據差餉物業估價署最新數據，大部分「超級豪宅」的差餉租值按年持平，只有個別物業，如「四叔」李兆基位於白加道35號屋的「李氏皇宮」、絲寶集團主席持有的淺水灣道89號等錄單位數跌幅。



雖然「李氏皇宮」租值下跌，但仍續蟬聯豪宅「租值王」，騰訊（0700）主席馬化騰旗下石澳大浪灣道13號，其最新租值維持1,281萬元，續成為全港最貴租值單一洋房物業。



恒大（3333）近年陷入債務危機，其創辦人許家印及相關人士持有的山頂布力徑10號B座大宅，去年11月被接管。接管人近月委託代理出售該大宅，定於3月下旬截標。據悉，大宅市值達8.8億元，近月接獲數十組客查詢，當中三成為內地人士。

至於其租值，據差餉物業估價署最新數據，則連續兩年維持於557.4萬元水平。

接獲數十組客查詢

負責招標事宜的中原地產及世邦魏理仕表示，山頂布力徑10號B座大宅，將按現狀交吉出售，並計劃於3月下旬選定買家，又表示至今已接獲數十組客查詢，當中超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，餘下約三成為國內客。

據《香港01》去年11月報道，上述山頂布力徑10號B座大宅，由許家印透過離岸公司迂迴控股，曾出租多年，2021年10月抵押予中國建設銀行（亞洲），以作當時過期未付的2.6億美元債券寬限。去年11月大宅被中國建設銀行（亞洲）接管。

大宅的實用面積約5,171平方呎，以目前市值8.8億元計，呎價約170,180元。翻查資料，許家印在2010年透過公司轉讓形式，向新世界（0017）購入多間布力徑洋房。其中，10號C座大宅面積約5,433平方呎，由許家印直接控股，並用作自住，2021年亦抵押了予財務公司歐力士。

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「李氏皇宮」續蟬聯租值王

另下，繼續蟬聯「租值王」的，依舊是「四叔」李兆基位於白加道35號屋的「李氏皇宮」，不過整體租值按年跌8.6%。

據差餉物業估價署最新的資料顯示，署方將「李氏皇宮」分為1、2、3號屋及停車場作應課差餉租值的估算，2022/23年度租值分別為924萬、864萬及816萬元，停車場則為42.24萬元，合共達2,646.24萬元，不過到2023/24年度，卻下跌至840萬、792萬及744萬，停車場則維持42.24萬，合共為2,418.24元，即每月租金為201.52萬元，按年挫8.6%。

反對「李氏皇宮」圖則開放予公眾查閱

翻查資料「四叔」幼子李家誠，十多年前稱「屋企人想住吓house」，便以18.2億元從許世勳家族投得山頂白加道35號屋地，開始建造「李氏皇宮」。項目建有3幢洋房，包括兩幢5,312平方呎及一幢5,925平方呎的大屋，計及其他設施，包括有一個大泳池、16個車位及綠化空間，總樓面達26,758干方呎。

由於李氏反對相關建築圖則開放予公眾查閱，除非獲版權擁有人、即李氏一家的授權書及連同其擁有資料版權的聲明書，否則不得查閱，因此外界暫時仍無法窺探大宅內的設計。

至於李氏一家位於中半山麥當勞道的分層豪宅惠苑頂層單位，租值連續三年下跌後，於2023/24年度按年持平，維持在545.94萬元。

圖為中半山麥當勞道分層豪宅「惠苑」。（方家遠攝）

絲寶集團主席持有 淺水灣道89號租值按年跌5%

至於湖北富豪梁亮勝持有的淺水灣道89號，2023/24年度租值下跌至1,205.4萬元，按年跌4.7%。梁亮勝為絲寶集團主席，經營洗浴用品等生意，集團總部設於武漢。

馬化騰旗下石澳大浪灣道13號 續成最貴租值單一洋房

至於騰訊（0700）主席馬化騰旗下石澳大浪灣道13號，其最新租值維持1,281萬元，繼續成為全港最貴租值單一洋房物業。

騰訊（0700）主席馬化騰的石澳大浪灣道13號，2022/23年度租值升至1281萬元，成全港最高租值單一洋房物業。（資料圖片）

本港首富、長和系創辦人李嘉誠其位於深水灣道79號的大宅，按年持平，維持在903.6萬元水平。

「誠哥」深水灣道79號的大宅，早於60年代已買入，耗時7年重建而成。

本港部分「超級富豪」大宅租值一覽

