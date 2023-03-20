差餉租值重估｜國安公署緹山別墅　年度租值370萬　每呎43元

中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（簡稱國安公署），去年10月斥約5.08億元買入筆架山豪宅緹山一幢別墅，為近年九龍區最大額的洋房成交。據差估價最新資料，該別墅的2023至2024年度應課差餉租值為370.32萬元，折合每月市值租金約30.86萬元，若以別墅實用面積計，實呎租約43元。



上述由國安公署買入的別墅1號，為整個屋苑面積最大、私隱度最高的一幢，別墅樓高3層，面積約7,171平方呎計，採五房五套間隔，另設691平方呎平台、5,014平方呎花園、1,306平方呎天台，以及3個車位，去年10月份的成交價為5.08億元，呎價70,841元。

該別墅的2023至2024年度應課差餉租值為370.32萬元，折合每月市值租金約30.86萬元，若以別墅實用面積計，呎租約43元。

大宅設獨立車路入口 望開揚九龍市景

緹山位於龍駒道9號，鄰近龍翔道觀景台，早於2018年7月入伙，全盤提供45伙，當中包括19幢洋房。

上述國安公署買入的別墅1號，靠近屋苑正門入口位置，有一條車路獨立連接屋苑大門入口與別墅，為全屋苑私隱度最高。由於別墅1號位於屋苑範圍內的西面單邊位置，視野最廣闊，可望九龍區開揚城市景觀。