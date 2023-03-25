飛揚二期今首輪賣400伙　逾300名準買家及代理到場

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚二期落實今日（25日）展開首輪銷售，一炮過「ALL IN」推售全部4張價單，合共400伙，折實均價12,798元。項目昨日下午3時截票，據市場消息指，項目共接獲逾5,000票，以首輪400伙計，超額認購約11.5倍。

銷售於早上9時半展開，售樓處設於紅磡置富都會，將安排在中庭集合並進行即場抽籤。當日設「優先組」及「普通組」兩個組別。

10:00 中原陳永傑︰料可以全數沽清

中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑表示，近期發展商使用的形容詞前所未見，如「深水炸彈」、「放血價」等等，他認為飛揚二期比一期減價超過15%，是一個「今日價錢以今日定位，貼價開市」的策略。相信今日飛揚以及瑜一總共600多伙可以全數沽清，形成雙贏局面。

9:30 人龍延至紅磡地鐵站對出

據現場所見，已超過300名準買家及代理於商場內庭排隊，排隊人龍延至紅磡地鐵站對出，登記程序現在開始。

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9:19 人龍延至天橋

截止早上9時19分，據現場所見，已有數百名準買家及代理於商場內庭排隊，場面墟冚，排隊人龍延至天橋。

09:00 超過百名準買家及代理排隊

現場可見，今早約9時，該批單位吸引超過百名準買家及代理排隊，等候登記抽籤，人龍一直由紅磡置富都會商場中庭的售樓處，延伸至港鐵紅磡站外天橋位置。

首輪賣400伙 折實入場306.9萬

首輪銷售發展商盡推4張價單、合共400伙，折實售價由306.9萬至1,036.3萬元，折實呎價由11,042元至15,782元。其中74%單位的折實售價屬600萬元以下。當中入場單位為於5座1樓H室，實用面積266平方呎，扣除15%折扣後，折實售306.9萬元，折實呎價11,538元。

↓↓飛揚兩房示範單位↓↓

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飛揚位於小欖青山公路大欖段170號，鄰近黃金海岸，設兩期、合共800伙，第一期短期將申請入伙紙，自開售至今累沽出238伙，套現13億元；至於第二期預計關鍵日期為2024年12月31日。