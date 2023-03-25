飛揚二期首賣400伙　百人迫爆售樓廠　 中午暫沽141伙｜持續更新

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚二期，今日（25日）展開首輪銷售，「ALL IN」盡推全數4張價單、合共400伙，折實平均呎價12,798元，折實入場307萬元起。項目昨午截票，據市場消息指，共接獲逾5,000票，超額認購約11.5倍。



銷售於今早9時半展開，售樓處設於紅磡置富都會，並安排於中庭集合及進行即場抽籤。設有「優先組」及「普通組」兩個組別。早上9時15分，現場所見，已有超過300名準買家及代理於商場排隊等候，排隊人龍延至港鐵站紅磡對出。



【12:50】截至中午12點50分，暫沽出141伙

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【12:15】楊桂玲：首小時暫沽100伙

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，首一小時已有100個單位被揀選。今日整個售樓流程大致暢順。她又指，香港沒有跟隨美國加息，對買家派「定心丸」，供樓壓力舒緩，今日買家都「手鬆」、「更加confirm」。

長實營業部首席經理郭子威表示，飛揚項目結束後，會因應市況推出新項目，目前預計油塘項目第一期將會於第二季推出。

【11:19】暫售出12伙

【10:45】美聯布少明︰七成準買家是自用

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，由於項目入場門檻低，吸引一眾90後及00後年輕買家，佔比約八成；另準買家中，有七成屬自用、三成投資者，估計飛揚會即日沽清，他又預計，今日一手成交預計有600宗，創七個月的新高，3月份樓價預計升3%、第一季有望升6%。

【10:00】中原陳永傑︰料可全數沽清

中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑表示，認為飛揚二期比一期減價超過15%，是一個「今日價錢以今日定位，貼價開市」的策略，加上受惠「小減辣」、即寬減首置印花稅，相信今日飛揚以及何文田瑜一總共600多伙可以全數沽清，形成雙贏局面。

【09:45】人龍伸延至港鐵紅磡站對出

據記者現場所見，有超過300名準買家及代理於商場內庭排隊，排隊人龍延至紅磡地鐵站對出，登記程序即將開始。

【09:00】 超過百名準買家及代理排隊

現場可見，今早約9時，有逾百名準買家及代理排隊，等候登記及抽籤，人龍一直由紅磡置富都會商場中庭的售樓處，延至天橋、再到港鐵紅磡站外天橋位置，場面墟冚，

首輪賣400伙 折實入場306.9萬起

發展商盡推飛揚二期的4張價單、合共400伙，折實售價由306.9萬至1,036.3萬元，折實呎價由11,042元至15,782元。其中，74%單位的折實售價屬600萬元以下。入場單位為於5座1樓H室，實用面積266平方呎，扣除15%折扣後，折實售306.9萬元，折實呎價11,538元。

飛揚位於小欖青山公路大欖段170號，鄰近黃金海岸，設兩期、合共800伙，第一期短期將申請入伙紙，自開售至今累沽出約238伙，套現13億元；至於第二期預計關鍵日期為2024年12月31日。

↓↓飛揚兩房示範單位↓↓