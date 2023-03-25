瑜一1B期今首輪賣179伙　中原「太子爺」2600萬購三房｜持續更新

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，今日（25日）展開首輪銷售、盡推3張價單、合共179伙，折實均價27,083元，折實售787萬元起。項目日前截收逾9,600張票，超額認購逾52倍。



【14:00】截至下午2時許，項目暫沽出100伙。據知，中原集團創辦人施永青兒子、中原集團行政總裁施俊嶸今日以首置名義購入瑜一1B期一伙三房單位，樓價約2,600萬元，擬作投資用途。

左起施慧勤、施永青、施俊嶸。（資料圖片）

【12:30】截至中午近12時，市場指，瑜一暫售出31伙。市傳有大手客斥6,800萬元連購4伙，包括一間三房，以及3間兩房。

【10:30】早上，10時左右，有大批準買家到設於荃灣如心廣場的售樓處，等候登記揀樓，項目會率先進行A組大手優先認購。

首輪賣179伙 折實呎價27083元

首輪銷售179伙，涵蓋一房至三房，包括10伙一房單位、123伙兩房單位及46伙三房單位，實用面積由336至941平方呎，折實售價由786.84萬至3,045.29萬元，折實呎價由21,850元至34,374元，整批折實平均呎價27,083元。

而項目僅有的4伙四房戶將於明日（26日）招標推出。

↓↓瑜一兩房示範單位↓↓