新盤周末約556宗成交　按周升近3倍　創7個月新高

周末兩大新盤對壘，刺激成交量，連同貨尾成交計，周末（25、26日）兩天錄得約556宗 一手成交，較上周約147宗升近3倍，創自去年8月以來，近7個月周末成交新高。當中，屯門飛揚二期以及何文田站瑜一第1B期周末共沽出525伙，佔逾9成。

飛揚二期首輪400伙 即日沽出344伙

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚二期，過去周六進行首輪銷售400伙，即日沽出344伙，佔單位總數86%，套現16億元。

項目昨日最新亦再沽兩伙，吸金1,572.9萬元。當中包括，5座20樓E室，實用面積722平方呎，屬三房間隔，成交價957.3萬元，呎價約13,259元。另一伙為3座12樓B室，實用面積462平方呎，屬兩房間隔，成交價615.6萬元，呎價約13,325元。

屯門飛揚二期

瑜一第1B期2組大手客共掃8伙 涉資逾1.3億

另外，由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，過去周六進行首輪銷售179伙，並即日沽清。當中，項目獲3組買家各購4伙，其中2組屬關連人士，合共掃入8伙，當中包括2伙三房單位、6伙兩房單位，涉資逾1.3億元，並需付30%辣稅，涉及稅款逾3,000萬元。

發展商周六晚亦上載瑜一1C期樓書，涉及214伙，並於昨日突撃公布首張價單，首批涉80伙，折實售價由1,216.01萬元起。項目於今日起開始收票，或最快本周展開首輪銷售。

何文田站上蓋項目瑜一

跑馬地THE ASTER連沽2伙 吸金3,700.6萬

嘉里（0683）旗下跑馬地THE ASTER亦連沽2伙，吸金3,700.6萬元，包括16樓及28樓B室，實用面積同屬619平方呎，成交價1,701.9萬及1,998.7萬元，呎價27,494及32,289元。

由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，同末亦沽一伙，為6座23樓C室，實用面積903平方呎，屬三房間隔，成交價為2,936萬元， 呎價約32,514元。買家採可獲裝飾和傢俱優惠，以及一個住宅停車位優先使用或認購權。