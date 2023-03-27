落成不足三年　香港東涌世茂喜來登酒店放售　提供逾1200間客房

市場憧憬旅遊業回暖，酒店大業主亦推出放售貴重酒店物業。仲量聯行表示，獲業主委託，放售東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店。該酒店於2020年底開業，為萬豪在香港成立的首家雙品牌酒店，設有超過1,200間客房，以客房數量計為全港第二大酒店。據了解，是次酒店放售，招收意向程序將設有2至3輪，首輪將於5月中截止。



招收意向程序設2至3輪 首輪於5月中截止

香港東涌世茂喜來登酒店的室內外活動場地面積達約36,598平方呎，包括全港最大型的宴會廳之一，可同時滿足各種商務會議、展覽及婚宴需求。是次酒店將連同「灣景薈T Bay」一併放售，灣景薈為東涌區內最新的購物中心及商場，提供餐廳、酒吧及商舖。

該酒店距離香港國際機場及亞洲國際博覽館僅10分鐘車程，受航空從業員及商務旅客和旅客歡迎。此外，酒店亦鄰近港珠澳大橋、深圳口岸及多個熱門旅遊景點，包括東薈城名店倉、天壇大佛、昂坪360纜車及香港迪士尼樂園。

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仲量聯行：香港酒店業正邁向全面復甦

仲量聯行酒店及旅遊地產諮詢部高級副總裁陳玲瑋表示，受到中國內地早前恢復通關及解除所有防疫措施所帶動，今年香港酒店業正邁向全面復甦。香港市場擁有強勁的旅遊需求和穩健的酒店貿易基礎優勢，一向備受投資者青睞，2007年至2022年間的酒店成交總額平均達10億美元。該行預期，香港酒店市場復甦後，投資者將重拾信心，有望帶動2023年酒店成交總額增加24%。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，多年以來，香港一直能在持續適應不斷變化的市況時，同時能保持其全球商業中心的經濟優勢，預期是次放售將吸引尋求兼具質量與規模酒店資產的海內外投資者積極參與。