大角咀傲寓劈價最多20%　連沽兩伙一房　發展商：將採更進取部署

由其士國際（0025）與市建局合作發展、已屆現樓的大角咀單幢盤傲寓，在上周三大減價，新增17至20%的折扣優惠，對銷情有刺激作用，該盤昨日（2日）連錄得2宗一房成交。發展商又指，自日前更新價單增加現樓折扣後，現樓參觀人數飆升，未來會採取更進取的銷售部署。



傲寓沽出的兩個單位均為A單位，實用面積328平方呎。單位為19樓A室，成交價為661萬元，呎價19,784元，資料顯示，該單位獲得高17%的折扣優惠，包括120天現金付款計劃（2%）、「置業奧運」優惠（5%）、「活化西九」優惠（4%）、復活節慶限時優惠（3%）、2023印花稅津貼折扣（3%）。

至於另一單位為23樓A單位，成交價為691.5萬元，呎價21,082元，獲得高達20%的折扣優惠。新買家除了獲得上述19樓A室列出的17%優惠外，23樓A單室還額外獲得特選星級單位折扣（3%）。

發展商：新優惠吸引買家 將採進取部署

發展商指，自日前更新價單增加現樓折扣後，現樓參觀人數飆升，吸引市場上投資者或自住人士。集團現積極部署下一步銷售行動。

其士集團物業發展部總經理司徒世華指，對樓市市場有信心，相信推出新優惠能吸引顧客。該集團銷售及市場部副經理曾家進表示，會採取更進取的銷售部署，預期市場會有正面迴響。