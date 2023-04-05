中西區住戶收入稱冠　業主比例竟是此一區最高

政府統計處日前公布《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，全港最高收入地區繼續由中西區「蟬聯」，月入中位數達42,300元，按年增300元或0.7%。不過，全港自置業主比例最高的地區卻並非中西區，而是大埔區，比例達67.5%，即該區每3個家庭有兩個是業主。

據統計處數字，以家庭月入中位數計，最高收入排名，首位為中西區42,300元、灣仔區41,800元力保第二位，西貢區40,000元則排名第三，前兩位屬港島商業核心區位置，多年來也是中產區；至於西貢區登上首三甲，估計是與近年將軍澳不少新樓落成、吸引年輕中產遷入有關。

將軍澳近年不少新樓落成、吸引年輕中產遷入。

縱然中西區、灣仔區的家庭收入稱冠，惟自置居所比例卻是大埔區最高，高達67.5%，有多達7.5萬戶業主，亦即屬租客的比例少過三成。其次則為西貢區，自置居所住戶比例為66.7%，第三名為東區、比例為60.9%；「榜尾」仍然是觀塘區，比例為31.1%；至於中西區及灣仔區則只有約57%。

至於租客比例最高的三個地區，分別是觀塘區64.7%、葵青區62.7%，以及深水埗區57.9%，亦剛好是家庭收入最低的三個區，估計與該三區公屋屋邨較多有關，從而影響該區的家庭收入水平。