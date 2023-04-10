睇淡後市　MONTARA鳳凰樓層九度劈價21%　終平手離場｜單位直撃

日出康城半新盤MONTARA一伙鳳凰樓層兩房單位，放盤近一年，終下調9口價至788萬元易手，造價貼近低層單位水平，業主料僅微賺甚或平手離場。



睇淡後市 自住四年後沽貨

中原地產高級分區營業董事伍錦基指，新近成交的2B座中高層戶，實用面積450平方呎，兩房間隔，連開放式廚房，座向東北，新近以788萬元成交，呎價17,511元。

據知，原業主在2019年5月以738.5萬元購入上址自住，去年因睇淡後市，寧沽貨套現，去年5月開始開盤，當時叫價1,000萬元。

及後合共下調9口價，單位至近日以788萬元易手，累減達212萬或21%，而貨至今約四年帳面僅獲利49.5萬元，期內僅升幅約6.7%，扣除雜費開支，料僅微賺甚或平手離場。

↓↓MONTARA成交單位直撃↓↓

鳳凰樓層、望開揚市景 造價卻貼近低層

從相片可見，上述成交單位內櫳仍保留部份發展商一手配置，因屬高層，露台外望極開揚市景，亦有遠海景。

參考對上一宗同類型、但屬低層的成交，為2B座低層C室，面積450平方呎，上月以775萬元易手，呎價17,222元，反映上述鳳凰樓層單位造價貼近低層單位水平。

再參考屋苑同類的兩房開放式廚房戶型，最高造價曾達910萬元，為2B座高層D室，實用面積483平方呎，於去年5月910萬元售出，呎價18,841元，反映一年間樓價回調近7%。

伍錦基指，MONTARA 4月份成交宗數6宗，平均成交呎價約1.68萬元。上月錄8宗，平均呎價1.62萬元。