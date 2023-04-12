飛揚一期下周二推售108伙　個別單位減價10%

由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚一期剛更新價單，部分餘貨減價一成，同時公布新銷售安排，定於下周二（18日）推售108伙，包括81伙一房、6伙兩房連開放式廚房、17伙兩房連梗廚、4伙三房套連儲物房單位，以及14伙連天台特色戶，下周一截票。

例如飛揚一期第1座地下D室，實用面積282平方呎、一房，去年10月的價單定價為512.8萬元，最新定價為460.9萬元，相隔六個月下調51.9萬元，減幅約10%。

長實營業部助理首席經理楊桂玲．

特色單位首度以價單推出

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，今批單位是根據市場現況﹑樓層﹑座向﹑景觀等因素而定價，第1期最後的81伙一房戶將悉數推售，而14伙連天台特色單位屬首度以價單形式推出。入場單位為2座1樓H室，實用面積266平方呎一房，折實售價356.8萬元，呎價13,414元。

發展商今年3月份推出飛揚第二期，首張價單88伙，一房折實售306.9萬元起，折實平均呎價12,509元，較去年6月推出的飛揚第一期首批折實均價15,050元大幅平近17%，亦為青山公路近三年來首批折實均價最平的新盤，最終開售當日即日沽出86%。