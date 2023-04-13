山頂馬己仙峽道屋地據報50億易手　每呎地價10萬

山頂錄得貴重屋地成交，由陸佑家族持有逾70年的山頂馬己仙峽道屋地，據本地媒體報道獲財團以50億元購入，造價屬有史以來本港屋地第三高，平均樓面呎價逾10萬元，報道又引述業內人士消息指，項目料重建成超級洋房。



上述由馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有馬己仙峽道30至38號屋地，於今年2月委託測量師行進行放售，地盤面積約66,650平方呎，意向價約50億至60億元。

報道引述消息指，該地皮最後獲財團以50億元購入，以買賣公司形式易手，新買家得以節省釐印費，若以重建總樓面約4.8萬平方呎及成交價計，每呎樓面價約10.42萬元。

2019年中曾放售 叫價50億至60億

業內人士預料，馬己仙峽道屋地適合重建大型豪宅，預期新買家極大機會將物業，重建為兩幢超級洋房，每幢約2.4萬平方呎。

項目現時為金馬倫大廈，早於1951年建成，樓高3層，設有3類戶型，面積約1,800至2,300平方呎。據了解，上述項目早於2019年中委託測量師行放售，當時叫價高達50億至60億元，惟過去數年受疫情影響，物業被迫收回。

陸佑為20世紀初華人企業「四大天王」

「錫礦大王」陸佑為著名的實業家、金融家、慈善家，早於1917年逝世，在20世紀初始，在東南亞華人企業中享有「四大天王」的美譽，與「萬金油大王」胡文虎等齊名。陸佑早年開發錫礦、橡膠、椰子、咖啡、水泥等工業，事業遍佈星馬各地。

另有資料顯示，陸佑是香港大學早期發展史上的重要人物，他為醫科生和工科生設立獎學金。現時大學校園內的陸佑堂就是以他而命名。