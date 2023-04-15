KOKO MARE今次輪賣98伙　會德豐︰不排除加價加推

會德豐地產藍田KOKO MARE今日（15日）展開次輪銷售，涉及98伙，折實平均呎價為19,495元，一房折實售589.8萬元起。項目截收逾2,400票，以次輪發售98伙計，超額逾23倍。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，KOKO MARE今次輪銷售98伙，買家出席率達90%，其中一半屬首置客，更不少為年輕客。他又指，不排除加推新一批單位，並以海景及高層優質戶為主，料有約一成加幅，項目至今累沽出108伙，套現9.1億元。

KOKO MARE及KOKO ROSSO模型。

今日次輪銷售98伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房連開放式廚房佔39伙、兩房連開放式廚房佔23伙、兩房連梗廚佔36伙，實用面積由310至529平方呎，價單售價由670.2萬至1,261萬元，價單呎價由20,122元至27,231元。扣除約12%折扣後，折實售價由589.8萬至1,109.7萬元，折實呎價17,708元至23,965元。

以折實金額計算，此批單位有6伙低於600萬，有38伙低於700萬，有66伙低於900萬，95伙低於1,000萬元。KOKO MARE首輪開售至今累售出106伙，佔可售單位77%，共套現約8.9億元。