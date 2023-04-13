消費券｜信和8大商場推3000萬獎賞及大抽獎
撰文：溫多娜
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新一輪消費券首期3,000元將於本周日（4月16日）發放，信和集團八大商場推出3,000萬元獎賞活動，另推出大抽獎吸引市民消費。
信和集團八大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場。
信和集團資產管理董事蔡碧林指，本港迎來通關後首個五一黃金周，預計本地零售市道會持續向好，料商場第二季度人流及生意有明顯的按年升幅。
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於推廣期內，S⁺ REWARDS會員於上述八個商場內，即日以6大消費券電子支付平台消費滿1,000元（最多兩張不同商戶發出之即日消費發票；每張發票必須為100元以上），並根據指定換領方法，即可換領50元購物S現金券一張及50元美食S現金券一張，每日設有名額。
此外，於上述八商場以電子貨幣累積消費滿300元，並成功登記點數，即可獲得抽獎機會一次，贏取雙人環球機票或其他獎品，如按摩椅、Dyson電器、Nintendo Switch遊戲機、Apple Watch Series 8等，獎品總值逾40萬元。
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