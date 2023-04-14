ST.GEORGE'S單日沽兩伙　吸金超過2億　嘉峯匯三千呎洋房1.32億沽

一手市場活躍，帶動豪宅市場交投。信置（0083）旗下已屆現樓的何文田嘉道理道豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS，今日（14日）以約2.17億連沽兩伙。

涉及單位為1座21樓A單位及B單位，實用面積2,141平方呎及1,842平方呎，屬四房雙套及三房雙套間隔，成交價約為1.217億元及9,512萬元，呎價56,833元及51,640元。其中，1座21樓A室的成交價及呎價均創項目標準戶新高。

據悉，項目今年已售出18伙大宅， 共涉逾17億元。項目暫沽出36伙，總套現逾41億元， 當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。

ST.GEORGE'S單日沽兩伙，吸金約2.17億元。

嘉峯匯兩個月沽3幢花園洋房

另外， 嘉華國際（0173）旗下啟德嘉峯匯今日亦錄得花園洋房成交，屬項目兩個月內沽出的第三間花園洋房成交個案。

是次成交為花園洋房3號，屬四房四套間隔，實用面積為3,183平方呎，連22平方呎平台、803平方呎花園及614平方呎天台，以1.32億元連3個車位沽出，呎價41,500元。值得留意的是，洋房2樓全層為主人套房設計，另洋房內亦設私人電梯，可直達地庫停車位。

據悉，項目於2019年底展開首輪銷售，至今累沽出1,001伙，連車位合共套現約123億元。目前僅餘最後1間花園洋房及4個頂層特色單位待沽。