啟德建簡約公屋　梁志堅：為期七年、希望政府唔好失信

樓市方面，地產建設商會（地建會）執委會主席梁志堅今（18日）表示，經過三年疫情後，「唔好淨係話一手樓跌，二手樓都跌得好勁」，雖然近月有內地客來港買樓，但梁志堅認為樓市不可能一次過復原，又認為現時樓市表現一般，預期至9月份才會明顯向好。

對於啟德新發展區建逾萬伙簡約公屋，梁志堅透露，商會有會員反對興建簡約公屋，但考慮到涉及公共利益及基層住屋需求，「如果為咗個別利益而反對，就實有人嘈。」他個人仍十分看好啟德，又指尤其跑道區全部為新樓盤，屬世上罕有的新發展區。

梁志堅又指，政府已答應啟德簡約公屋為期七年至八年（當中包括興建期及清拆），「政府承諾，雖然唔一定實現，不過希望政府唔好失信」，他指政府亦知道市場上有反對聲音。

發展商一向對地價最敏感

對於近月地價出現明顯回落，除發展商補地價金額減少，競投官地時的出價亦偏低、甚或出現流標，梁志堅認為，發展商一向對地價最敏感、見市況欠佳「就會小心啲」，「始終佢哋做開生意，最清楚情況，又謂目前已再沒有盲目高價投地的內地發展商，之前部分地皮確實有「損手」情況，但估計稍後市況有機會慢慢回升。