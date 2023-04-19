University Hill首批123伙　折實均價16288元　入場437萬起

新地（0016）白石角University Hill 今日（19日）公布首張價單，涉及123伙，折實平均呎價16,288元，折實售價由437.2萬元起。若以均價計，今批單位較第一期Silicon Hill去年5月的首批均價平近7%，入場門檻更低「一球」。



首批123伙，涵蓋一至三房戶型，實用面積由273至640平方呎，以最高折扣15%計，折實售價由437.24萬至1,114.68萬元，折實呎價由13,518元至19,321元。當中售價最平一伙為5B座2樓A1室，實用面積297平方呎，折實售437.24萬元，折實呎價14,722元。

新地副董事總經理雷霆稱，形容首張價單為「高才無敵價」，形容一向以市價賣樓，，定價是按市況及項目自身條件釐定，他認為政府推出「高才通」計劃可帶動租賃市場，料項目可吸引投資者入市。

雷霆又指，美息快將見頂，預料加息對置業帶來的壓力將消除。而早前歐美銀行風波不斷，反映持有物業的穩定性及可靠性。

新地代理總經理胡致遠指，University Hill首批單位提供4種付款辦法，包括即供最多有15%折扣，建築期付款計劃設有稅務優惠安排。項目示範單位明日對外開放，本周末起收票，或最快下周首輪銷售。

去年Silicon Hill折實均價1.75萬 一房入場549萬

參考第一期Silicon Hill去年5月公布首批116伙價單，折實均價17,498元，一房單位折實最平售549.2萬元起，屬面積285平方呎的一房戶，可見University Hill首批均價較之平近7％，入場門檻亦較上一期低。

再參考區內二手屋苑的4月份平均成交呎價，據中原地產數字，如雲滙二手呎價約16,589元、海日灣約16,455元、逸瓏灣約15,418元、朗濤約15,152元，反映University Hill首批均價算是貼近二手。

↓↓ University Hill交樓標準示範單位↓ ↓

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University Hill提供607伙、設9種戶型

University Hill 由5座住宅大廈組成，分1、2、3、5A及5B座，合共607伙。其中，全盤標準戶佔85%，提供9種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由217至640平方呎。至於連平台或天台特色單位佔約15%，實用面積由約206至851平方呎，項目預計關鍵日期為2024年6月15日。