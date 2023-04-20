新地啟德兩盤命名「天璽．天」及「天璽．海」　共涉逾1900伙

新地（0016）昨公布白石角University Hill 首張價單後，今日（20日）即為旗下兩個啟德項目進行命名，其中，鄰近港鐵啟德站的協調道10號名為「天璽．天」（Cullinan Sky），涉1,490伙；至於跑道區的承豐道26號，則命名為「天璽．海」（Cullinan Harbour），涉439伙。

新地副董事總經理雷霆表示，天璽．海已獲批預售文件，料最快6月以招標形式推出；而天璽．天則仍在待批預售。他預告，兩個項目的定價均會參考同系九龍站天璽的成交。他又指，選擇今日命名兩盤，並非為截擊其他發展商，對兩項目有信心。

左起：新地胡致遠、雷霆、陳漢麟

天璽．天地皮251億投得 為「天價地王」

其中，鄰近港鐵啟德站的協調道10號項目，涉及1,490伙，分兩期發展，第1期提供906伙，第2期則設584伙，兩期同樣預計在2025年6月落成。項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，至今若單計住宅地，仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。

至於位於跑道區的承豐道26號，鄰近天瀧，同向維港方向，涉及439伙，分兩期發展，第1期、2期分別提供256伙及183伙，預計於2025年10月及12月落成。地皮於2019年由新地以112.6億元奪得，每呎樓面地價達1.73萬元。