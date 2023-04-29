University Hill首輪賣160伙　傳暫沽出逾140伙

新地（0016）旗下白石角University Hill 今日（29日）首輪銷售160伙，當中150伙以價單方式推售，折實入場價由437.24萬元起，餘下10伙特色戶以招標推售。項目截收10,398個購樓意向登記，當中包括74票為代理入票，以首輪價單賣150伙計，超額認購逾65倍。

截至下午5時15分，現場消息指，項目暫沽逾140伙，首批150伙價單單位接近沽清。

中原︰料一半屬投資者

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於A1組暫錄約6組客戶選購兩伙單位，料約一半屬投資者，該行錄一組投資者斥資約1,400萬元購兩伙兩房單位作長線收租用途。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，University Hill料首輪銷售很大機會即日沽出全數單位，該行不乏大手客入市，並錄得「一客兩食」個案，區內客斥資約1,800萬元購入兩伙，包括一個三房及一個兩房戶用作自住及投資。

布少明提到，項目除吸引不少年輕用家入票選購單位外，亦有投資客睇好項目日後升值潛力，計劃購入單位作長線收租用途，約佔三成，預計項目單位往後呎租可達約40元水平，租務回報約3厘水平。

首輪五成單位設「科研專才／學術人才現金回贈」

以價單方式推售的150伙，戶型涵蓋一房至三房，折實售價由437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價13,357元至19,321元。入場單位為5B座15樓A1室，屬一房間隔，折實售價437.24萬元；另最平呎價的單位為3座2樓A3室，屬兩房間隔，折實呎價13,357元。

至於首輪發售單位當中，有約五成設有5%樓價的「科研專才／學術人才現金回贈」。

University Hill 至今已先後推出三張價單，合共涉245伙。

University Hill提供607伙、設9種戶型

University Hill 由5座住宅大廈組成，分1、2、3、5A及5B座，合共607伙。其中，全盤標準戶佔85%，提供9種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由217至640平方呎。至於連平台或天台特色單位佔約15%，實用面積由約206至851平方呎，項目預計關鍵日期為2024年6月15日。

↓↓兩房交樓標準示範單位↓↓