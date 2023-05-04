University Hill第2A期次輪賣191伙　暫沽177伙｜持續更新

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2A期於今日（4日）展開次輪銷售，推售共216伙，其中191伙將以價單形式發售，餘下25伙以招標形式發售。項目截收逾1萬票，以次輪價單發售191伙計，超額逾51倍。



【15:20】暫沽177伙

消息指，截至下午3時20分，University Hill第2A期次輪銷售暫時沽出177伙。

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【14:00】暫沽139伙

市場消息指，截至下午2時，University Hill第2A期次輪銷售暫時沽出139伙。

【13:14】113伙獲買家認購 佔可售單位59%

據代理消息透露，截至下午1時14分，該盤暫時有113伙獲買家認購，佔價單發售的191伙約59%。

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【11:40】60伙獲買家認購

市場消息透露，截至11時40分，該盤暫時有60伙獲買家認購。

【10:20】逾百名準買家抵達

據市場消息，截至早上10時20分，已有逾百名準買家抵達九龍站環球貿易廣場地下大堂，正排隊等候前往項目售樓廠。

中原：出席率約8成、料「一Q清枱」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，University Hill次輪銷售，該行出席率達約8成，預料可「一Q清枱」。至於今天出席準買家當中約7成為用家，約3成為長線投資者，料入伙後有約2.5至3厘租金回報，料加息期結束亦會增加投資者入市信心。

另外，他又指美聯儲加息0.25厘，屬預期之內，預計香港各大主要銀行大機會不跟隨是次利率加幅，加上市場展望加息周期見頂，息口困擾物業市場的因素完結。

美聯：近八成買家為90後、00後

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該公司University Hill客戶，以年輕客戶為主，近八成為90後及00後。若以地區劃分，新界區客戶仍為大多數，佔約8成，港島及九龍合計則佔2成，由於是次以低市價推售，故亦吸引不少投資客因睇好項目日後升值潛力計劃購入單位作長線收租用途，約佔3成，預計項目單位往後呎租可達約40元以上水平，租務回報約3厘水平。

整體市況方面，他預期隨項目2B期等多個大盤緊接開售，5月一手交投可達2,000宗以上。二手方面，預期受惠息口明朗化，交投將進一步回升至4,000宗水平，樓價亦會穩中回升。

新地白石角優景里項目University Hill第2A期。

折實入場325.43萬起

資料顯示，今日以價單形式發售的191伙，折實售價由325.43萬元至1,114.68萬元，呎價由13,202至18,890元。入場單位為漾景閣第5A座2樓A3單位，實用面積229平方呎，屬開放式間隔，折實價為325.43萬元。

University Hill提供607伙、設9種戶型

University Hill由5座住宅大廈組成，分1、2、3、5A及5B座，合共607伙。其中，全盤標準戶佔85%，提供9種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由217至640平方呎。至於連平台或天台特色單位佔約15%，實用面積由約206至851平方呎，項目預計關鍵日期為2024年6月15日。

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