University Hill第2A期次輪賣191伙　逾百名準買家到場

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2A期於今日（4日）展開次輪銷售，推售共216伙，其中191伙將以價單形式發售，餘下25伙以招標形式發售。項目截收逾1萬票，以次輪價單發售191伙計，超額逾51倍。



據市場消息，截至早上10時20分，已有逾百名準買家抵達九龍站環球貿易廣場地下大堂，正排隊等候前往項目售樓廠。

中原：出席率約8成、料「一Q清枱」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，University Hill次輪銷售，該行出席率達約8成，預料可「一Q清枱」。至於今天出席準買家當中約7成為用家，約3成為長線投資者，料入伙後有約2.5至3厘租金回報，料加息期結束亦會增加投資者入市信心。

另外，他又指美聯儲加息0.25厘，屬預期之內，預計香港各大主要銀行大機會不跟隨是次利率加幅，加上市場展望加息周期見頂，息口困擾物業市場的因素完結。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

折實入場325.43萬起

資料顯示，今日以價單形式發售的191伙，折實售價由325.43萬元至1,114.68萬元，呎價由13,202至18,890元。入場單位為漾景閣第5A座2樓A3單位，實用面積229平方呎，屬開放式間隔，折實價為325.43萬元。

University Hill提供607伙、設9種戶型

University Hill由5座住宅大廈組成，分1、2、3、5A及5B座，合共607伙。其中，全盤標準戶佔85%，提供9種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由217至640平方呎。至於連平台或天台特色單位佔約15%，實用面積由約206至851平方呎，項目預計關鍵日期為2024年6月15日。

↓↓兩房交樓標準示範單位↓↓

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