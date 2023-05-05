北環線發展｜米埔錦壆路地皮申建2771伙遭否決　城規會不同意

政府致力發展北部都會區，有財團在兩年前就旗下一幅鄰近未來落成的北環線牛潭尾站住宅用地，向城規會申請發展為一個多達3,090伙的大型住宅項目，及後下調伙數至2,771伙，並附設100個安老院舍床位。雖然日前規劃署對於上述方案表示原則上同意，但今日（5日）交由城規會審議時，城規會表示不同意，即發展方案不獲通過。



上述申請地點為元朗米埔錦壆路一幅鄰近濕地保護區及錦綉花園的住宅用地，在2021年9月向城規會申請發展多達3,090伙，以及100個安老院舍床位的大型住宅項目。及後財團調整方案，把項目伙數下調至2,771伙。

地盤面積約70.71萬呎

上述地盤面積約707,100平方呎，當中政府土地佔95,048平方呎，地皮現時規劃為住宅(丁類)，申請人擬把地皮改劃為住宅（丙類），並擬以地積比率約2倍發展14幢樓高3層至23層、高15.3米至79.9米的住宅大廈，落成後住宅總樓面面積約141.42萬平方呎。

至於非住宅部分涉及6幢樓高1至3層的物業，相關樓面約35,360平方呎。該大型住宅項目將提供597個車位。

申請地點曾獲批建71幢洋房

翻查資料，上述申請地點在2005年曾獲批建71幢洋房，即新發展方案較16年前的舊方案，伙數高出約42倍。