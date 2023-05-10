啟德AIRSIDE租出40萬呎　MCL戲院、MUJI落戶商場、另設衝浪場

早前公佈落實在今年第三季正式試業的南豐集團旗下啟德綜合商業項目AIRSIDE，目前寫字樓部分已租出約40萬平方呎樓面，而商場部分目前出租率接近八成，戲院MCL、City'super及MUJI等大型牌品亦已落實進駐，商場更會設有全港首個設於商場內的大型衝浪場。項目今日 （10日）率先開放部份辦公大樓、商場及綠化休憩空間予傳媒參觀。



南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，AIRSIDE目前已獲三間機構進駐，包括法國賽博集團香港分公司、柯尼卡美能達商業系統香港有限公司，以及日資金融集團旗下分公司，如連同南豐總部於年底遷入後，出租面積約40萬平方呎，而出租樓層亦集中於中高層。

南豐總部由上環遷往AIRSIDE

其中，上述日資金融集團已承租中層9.6萬平方呎樓面作為辦公室。至於原本位於港島上環南豐大廈的南豐總部，將會保留兩層作自用，其餘4層約4萬平方呎樓面，將會尋找新租客。

AIRSIDE寫字樓部分已租出約40萬平方呎。（黃祐樺攝）

AIRSIDE呎租35至49元 高於九龍東甲廈

租金方面，AIRSIDE平均呎租為35至49元，相對九龍東甲級商廈租金每平方呎25元計，最多高出近一倍。許謙讓解釋，由於項目交通方面、項目提供多種可持續發展設施，以及每層樓面可提供3至5萬平方呎的特大工作空間，故可以以較高的價錢出租。

他又指，AIRSIDE目前亦有包括銀行及保險業的金融及中資大型機構作出查詢，預期今年底可再成功出租兩至三個辦公空間，屆時將會一半寫字樓樓面獲租出。

今年第三季試業 商場出租率八成

至於AIRSIDE商場部分，目前出租率接近八成，當中有約35%屬餐飲業，預計今年第三季準備試業，明年初出租率可達九成。其中，MCL AIRSIDE戲院屬商場最大租戶，佔地逾3.3萬平方呎，提供900個座位。另外，大型生活專門店City'super及日本生活品牌MUJI無印良品亦落實進駐，各佔地2.5萬及逾1.2萬平方呎。

同時亦設全港首個設於商場內的大型衝浪場，其佔地逾萬平方呎並內設餐廳。商場內亦設有約1.2萬平方呎的大型美食廣場。

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隔離措施取消 通關後睇樓人流增加

後市方面，許謙讓認為通關後睇樓人流增加，主要屬外國公司管理層，預計是因為通關前，該類人士因隔離政策卻步，惟通關後相關政策取消，故重新來港睇樓。

他又指，經歷寫字樓供應增加及疫情影響，預計市場整體需要經過約兩至三年的Transition Period （轉化階段），以讓待市場消化，但不擔心金融及保險業的承租能力，預計樓字樓租金波幅將持平。零售市場租金方面，由於該類市場通常「來得快、去得快」，取決當時市場信心所以亦不太擔心。