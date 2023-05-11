油尖旺「近鐵」屋苑蝕讓成風　匯璽貶值6%　帝峰皇殿5年慘蝕300萬

鄰近港鐵站的二手私樓出現蝕讓離場。其中南昌站上蓋匯璽有業主持貨4年，單位貶值5.9%。另鄰近奧運站的帝峰皇殿更有用家在5年前啃15%「辣招稅」入市，如計及基本使費，料需實蝕300萬元離場。



利嘉閣地產聯席董事徐錦榮表示，是次成交為南昌站匯璽8座中層B室，實用面積約366平方呎，屬一房間隔，外望海景。單位原叫價約920萬元售，新近下調價格並獲買家洽購，雙方議價後累減約74萬元，最新以約846萬元沽出，呎價約23,115元。

據悉，原業主2019年以898.6萬元一手購入單位，持貨約4年，帳面虧損約52.6萬元，單位期內貶值5.9%。徐錦榮補充，該屋苑現時有約400個放盤，開放式戶入場費由630萬元起。

南昌站匯璽一房4年帳面蝕讓約52.6萬元離場。（資料圖片）

帝峰皇殿用家 5年慘蝕近300萬

另外，徐錦榮又表示，鄰近奧運站的帝峰皇殿亦錄成交，涉及為7座低層D室，實用面積約333平方呎，連169方呎平台，屬開放式間隔，外望開揚市景。單位原叫價約710萬元，經雙方議價後累減約17萬元，以約693萬元易手，呎價約20,811元。

據悉，原業主2018年以850萬元購入單位自住，持貨約5年，帳面虧損約157萬元，單位期內貶值18.5%。如計及當時入市繳付樓價15%「辣招稅」涉127.5萬元，以及買入賣出的佣金約15.4萬元，料實蝕300萬元。