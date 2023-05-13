University Hill第2B期首輪價單賣160伙　已沽157伙佔可售單位98%

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期，今日（13日）展開首輪銷售183伙，其中160伙以價單形式推售，餘下23伙屬招標。項目截收7,776個購樓意向登記，當中包括57票為代理入票，以價單推售160伙計，超購逾47倍。



18：07 代理消息透露，該盤已有約157伙獲買家認購，佔今日價單可售單位160伙約98%。

16：55 據代理最新消息，該盤已有約152伙獲買家認購，佔今日價單可售單位160伙約95%。

15：14 市場消息透露，該盤暫時有約104伙獲買家認購，佔可售單位約65%。

買家陳生斥900萬元購3房單位

University Hill第2B期買家陳先生表示，今日以約900多元購入該盤1伙三房戶，不過暫時未決定單位會用作自住或投資，又透露早前樓盤第2A期開賣時，亦有入票，惟未能成功入市。

陳先生又認為，白石角一帶前景不俗，預計日後將會港鐵站，加上鄰近科學園，看好前景。對於息口走勢，他料美國加息已接近見頂，不擔心後市。

13：51 另據市場消息，該盤暫時沽出58伙，佔今日可售單位160伙約36%。

中原陳永傑：大手客1800萬購兩伙三房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料，今日該盤發售的160伙將順利沽清，該行約6成客戶為上一期向隅客，以用家為主。項目鄰近中文大學，毗鄰白石角站，租賃市場具保證，是次推售投資者比例增至三成。

他續指，該行A1組錄得一組客戶斥資逾1,800萬元，購入University Hill 2B 期三房單位兩伙，作自住用途。

美聯布少明：近八成用家為90後及00後

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，University Hill 2A期向隅客眾多，亦受用家及投資客追捧，當中不乏大手客，料2B期首輪銷售將即日沽出全數價單單位。準買家當中以年輕人為主，當中近八成用家為90後以及00後。若以地區劃分的話，新界區佔約8成，港島及九龍合計則佔2成。又預計項目入伙後呎租可達約40元，租務回報約3厘水平。

11：26 市場消息透露，該盤A1及A2組大手買家時段，最終有20伙獲買家認購。

準買家正在揀樓處揀樓。

10：46 市場消息指出，該盤A1組大手時段，暫有約14伙獲買家認購，涉及7組各買入2伙的買家。

有準買家正排隊入內揀樓。

10：43 消息指，A2組買家於10時半開始到場，該組別暫有約20組買家抵達。

現場所見，截至早上9時半，部分A組大手時段的準買家，已經抵達九龍站環球貿易廣場的地下大堂，正排隊等待前往售樓廠。消息指，其中A1組有約8組買家到場登記，據悉已前往售樓處等待揀樓。

大手客時段，有準買家正揀樓。

大手客最多可買四伙

銷售安排方面，首輪銷售分為A及B組兩組時段，其中A1至A2組為大手客時段，於早上9時半開始報到，A1組設20伙單位，包括9伙三房，該組別買家最多可買四伙，買兩伙至三房以上可享有獨立時段。B組屬散客時段，最多可買兩伙，於中午12時半開始。

價單發售160伙 折實入場333萬起

以價單形式發售的160伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，折實售價332.55萬元至1,007.04萬元，折實呎價13,112元至19,117元。其中，入場單位為2座1樓A6室，實用面積218平方呎，折實價332.55萬元。以定價計整批單位市值逾11.5億元，亦有70伙設有5%樓價的「科研專才/學術人才現金回贈」。