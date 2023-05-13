University Hill第2B期首輪價單賣160伙　暫獲7組大手客購14伙

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期，今日（13日）展開首輪銷售183伙，其中160伙以價單形式推售，餘下23伙屬招標。項目截收7,776個購樓意向登記，當中包括57票為代理入票，以價單推售160伙計，超購逾47倍。



10：46 市場消息指出，該盤A1組大手時段，暫有約14伙獲買家認購，涉及7組各買入2伙的買家



10：43 消息指，A2組買家於10時半開始到場，該組別暫有約20組買家抵達。

現場所見，截至早上9時半，部分A組大手時段的準買家，已經抵達九龍站環球貿易廣場的地下大堂，正排隊等待前往售樓廠。消息指，其中A1組有約8組買家到場登記，據悉已前往售樓處等待揀樓。

大手客最多可買四伙

銷售安排方面，首輪銷售分為A及B組兩組時段，其中A1至A2組為大手客時段，於早上9時半開始報到，A1組設20伙單位，包括9伙三房，該組別買家最多可買四伙，買兩伙至三房以上可享有獨立時段。B組屬散客時段，最多可買兩伙，於中午12時半開始。

價單發售160伙 折實入場333萬起

以價單形式發售的160伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，折實售價332.55萬元至1,007.04萬元，折實呎價13,112元至19,117元。其中，入場單位為2座1樓A6室，實用面積218平方呎，折實價332.55萬元。以定價計整批單位市值逾11.5億元，亦有70伙設有5%樓價的「科研專才/學術人才現金回贈」。