仲量聯行：未來十年長者人數增50萬名　缺乏逾6萬個長者居所

仲量聯行公布的《銀髮市場可預見的未來––香港及大灣區內地城市安老地產的發展機遇》研究報告指，香港年屆65歲或以上的長者於未來十年將增加46.3%，預計到2050年香港將成為全球人口老化最嚴重的地區，然而安老院舍宿位的供應同期僅增加0.24%，香港將於2032年將缺乏超過60,000個長者居所。



報告指，目前長者的安老選擇大多局限於與家人同住或入住安老院舍，但安老院舍大多僅提供基礎設施，而且其私隱度和獨立性亦相對不足，不一定能滿足長者在退休生活需求上的轉變。

加上，現今長者比以往任何時期都更加健康和富足，越來越多的長者希望維持獨立自主的生活模式。仲量聯行認為政府及私人機構可考慮引入設備更佳的長者居所 — 樂齡房屋，以配合香港長者正改變的生活需求。

籲政府賣地加入發展樂齡房屋的限制

樂齡房屋的概念與共居空間或服務式住宅相似，附設醫療及護理設施，更讓長者可使用牙醫、餐廳、咖啡室、健身室及影院的等，構建成一個自給自足的社區。

該行評估與諮詢服務部企業客戶董事Tom Parker表示，政府需要採取措施鼓勵更多的樂齡房屋發展。目前其中一個主要難題是有意興建樂齡房屋的發展商在競投政府賣地時，將難免要面對計劃興建私人住宅項目的發展競爭。為了解決這個問題，政府可以考慮在推出地皮招標時，在招標條款加入發展樂齡房屋的限制，或簡化將現有資產改裝作樂齡房屋用途的程序。