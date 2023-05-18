University Hill第2B期今次輪賣205伙　近百名準買家及代理排隊

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期今日（18日）展開進行次輪推售，涉及共205伙，其中185伙將以價單形式發售，餘下的20伙則採取招標形式發售。項目截收到逾5,200個購樓意向登記，以價單發售的185伙計，超額認購逾27倍。



現場所見，截至早上9時45分，近百名準買家及代理已經抵達九龍站環球貿易廣場的地下大堂，正排隊等待前往售樓廠。

開放式折實入場332.5萬起

單位戶型涵蓋開放式至三房，價單折實售價由332.5萬元至935.75萬元，呎價由13,852元至 19,350元，當中，入場單位為優景閣第3座1樓A6單位，實用面積218平方呎，屬開放式間隔，折實售價為332.5萬元。以價單形式發售的185伙單位以定價計市值逾13.9億元。

University Hill第2B期由五座大廈組成，提供688伙，標準戶型涵蓋開放式至三房戶，並設開放式廚房及梗廚兩種，實用面積介乎218至936平方呎。而項目第5、6座的地庫1樓、地下、1樓及2樓，將會設置安老院舍。

↓↓兩房交樓標準示範單位↓↓