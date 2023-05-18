University Hill第2B期次輪價單賣185伙　暫沽66伙｜持續更新

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期今日（18日）展開進行次輪推售，涉及共205伙，其中185伙將以價單形式發售，餘下的20伙則採取招標形式發售。項目截收到逾5,200個購樓意向登記，以價單發售的185伙計，超額認購逾27倍。



【11:43】66伙獲買家認購

市場消息透露，截至11時43分，該盤暫時有66伙獲買家認購。

中原陳永傑：料價單185伙可再度沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料，今日價單發售185伙可再度沽清，該行平日出席約8成，反映1000萬元以下剛需物業承接力強勁。發展商選擇於平日加推，而且數量達185伙，較上周六更多，反映對銷情具信心 。他又指，隨著市場預計美國息口見頂，加上昨日立法會三讀通過調整印花稅稅階，相信樓市稍為調整過後，會重拾升軌。

美聯張子存：三成投資客 呎租逾40元、租金回報3厘

美聯物業住宅部營運總監張子存表示，項目向隅客眾多，當中不乏大手客，預期次輪銷售可即日沽出全數價單單位，料發展商短期內會再加推。他表示，入票人士3成為投資客，項目升值潛力被睇高一線，預計入伙後呎租可逾40元，租務回報約3厘。

現場所見，截至早上9時45分，近百名準買家及代理已經抵達九龍站環球貿易廣場的地下大堂，正排隊等待前往售樓廠。

開放式折實入場332.5萬起

單位戶型涵蓋開放式至三房，價單折實售價由332.5萬元至935.75萬元，呎價由13,852元至 19,350元，當中，入場單位為優景閣第3座1樓A6單位，實用面積218平方呎，屬開放式間隔，折實售價為332.5萬元。以價單形式發售的185伙單位以定價計市值逾13.9億元。

University Hill第2B期由五座大廈組成，提供688伙，標準戶型涵蓋開放式至三房戶，並設開放式廚房及梗廚兩種，實用面積介乎218至936平方呎。而項目第5、6座的地庫1樓、地下、1樓及2樓，將會設置安老院舍。

↓↓兩房交樓標準示範單位↓↓