鄧成波家族擬沽油麻地商場　以「現狀」連租約放售　市值約7.2億

鄧成波家族再次放售旗下物業，最新為油麻地彌敦道525至543A號部份地下至3樓基座商場， 委託高力獨家代理放售。項目以「現狀」連現有租約出售，市值約7.2億港元。



上述項目總建築面積約62,300平方呎，包括地下面積約6,600平方呎，設獨立彌敦道入口，內置扶手梯及3部升降機連接1樓至3樓。另1樓至3樓業主有基座商場外牆廣告權，總闊度逾300呎，橫跨彌敦道及窩打老道。

彌敦道525至543A號部份地下至3樓基座商場

每月總租金最多350萬 回報率5厘

高力資本市場及投資服務部董事鄭元禮表示，項目除適合租予金舖及食肆外，亦可分間出租予葯房、診所、美容所等。1樓至3樓每層約1.6萬至1.8萬平方呎，以往曾作為醫療廣場、數碼廣場、酒樓、銀行分行等用途。

參考鄰近地舖租金成交，呎租約150元至200元；至於1樓至3樓之租金約每平方呎35元至60元。若把整個物業從新出租，估計每月總租金可達300萬至350萬元，回報率約5厘以上。

後市方面，高力資本市場及投資服務部聯席主管王唯峰表示，受惠於全面通關及取消口罩令措施，香港入口旅客人數不斷上升。零售業錄得顯著反彈，珠寶及奢侈品、服裝、葯房及美容及電子產品等，首季銷售額錄20%至60%增長，預計核心區零售店舖，年內租務回報按年增長8%。