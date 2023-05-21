何文田站瑜一．天海首輪賣90伙　暫沽47伙　高層三房3000萬沽

近月一手市場銷情不俗，由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IA期項目瑜一．天海，今日（21日） 展開首輪銷售，以價單形式發售90伙，折實平均呎價約26,667元，折實入場798.91萬起。項目明日（22日）以招標形式推出20伙單位至8月21日，每日招標。



【13：00】A組及B組分別賣出13伙及34伙

市場消息透露，瑜一‧天海有約47伙沽出，當中A組時段佔13伙，而B組時段則34伙賣出。



【12：30】暫沽47伙

市場消息透露，瑜一‧天海暫時有約47伙獲買家認購，佔今日可供發售的價單單位約52%。



【12: 00】美聯：高層三房戶逾3000萬沽

美聯表示，該行促成瑜一．天海首輪銷售樓價最高單位，單位為2B座高層A室，屬於三房套連儲物套間隔，獲用家以超過3,000萬元承接，買家鍾情項目位處何文田站上蓋，外望可享海景，屬優質單位。

【11: 50】近中午時份暫沽30伙

市場消息透露，截至早上11時50分，瑜一‧天海已有約30伙獲買家認購，佔今日可供發售的價單單位約33%，其中6間2A座向南C單位率先沽清，該類單位屬兩房連儲物室間隔。

截至早上11時50分，瑜一‧天海已有約30伙獲買家認購。（代理相片）

↓瑜一．天海首輪銷售現場情況↓

【11: 00】中原陳永傑：一半買家屬意一房戶

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月份市況較4月理想，該行今日出席率達8成。出席客戶中，約5成為向隅客，見發展商開價克制，與上期相若，因而再度出席認購單位。項目今次首度推售一房單位，一半出席買家為鍾情項目一房單位的新客。整體買家仍以用家為主，佔7成，其餘為長線投資者，看準項目位處何文田站上蓋，收租回報具保證，買入作長線收租之用。

陳永傑指，5月下旬樓市氣氛明顯較4月理想，只要發展商保持克制開價，相信本月一手成交可達1,200宗，截至昨日一手成交約770宗。二手物業於一手開價吸引競爭下，難免受壓，料二手樓價窄幅上落。

美聯張子存料即日沽逾7成單位

美聯物業住宅部營運總監張子存表示，瑜一．天海屬於壓軸一期，加上可享維港景致，而且開價貼市，預計可即日沽逾7成單位。張子存指出，瑜一．天海收票反應踴躍，在該行客戶中，以九龍區客人為主，佔約5成，而港島及新界區客人則佔約5成水平。投資者佔比料達4成。他估計，項目日後呎租可達80元水平，租務回報率有3.5厘水平。

美聯物業住宅部營運總監張子存。

【10: 15】現場所見，截至早上10時許，已有逾百名準買家及地產代理，到達荃灣楊屋道8號如心廣場的售樓廠，正排隊等待前往揀樓。

據銷售安排資料，是次買家劃分為A組及B組，其中A組為有意購買1至4伙的買家時段，至於B組買家最多可買2伙。

折實入場798.91萬起

以價單形式發售的90伙單位，戶型涵蓋一房至三房，其中包括24伙一房單位、44伙兩房單位、22伙三房單位，實用面積327至960平方呎。價單定價由 939.9萬至3,538.58萬元，價單呎價25,821元至38,589元。折實售價由798.91萬元至3,007.79萬元，折實呎價由21,948至32,800元。

↓↓瑜一．天海經改動示範單位↓↓

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