University Hill第2B期第三輪賣240伙　逾半百名準買家及代理到場

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期，今日（24日）展開第三輪銷售，提供240伙，其中222伙以價單形式推售。其餘18伙以招標發售。項目截收逾2,600票，較第三輪價單發售222伙計，超購逾11倍。



【10: 30】中原料222伙全數沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料，今日價單發售222伙可全數沽清。該行今天出席買家當中約8成為上兩輪的向隅客，約2成屬新客戶。他又指項目兩期共5輪推售均能於當日一Q清袋，可見市場購買力不減，預計發展商會把握旺勢，短期內推售新界西項目。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

【09: 50】現場所見，截至早上9時50分，逾半百名準買家及代理已經抵達九龍站環球貿易廣場的地下大堂，正排隊等待前往售樓廠。

價單發售222伙 折實入場327.77萬

第三輪發售單位戶型涵蓋開放式至三房，其中以價單發售222伙，折實售價由327.77萬元至1102.96萬元，呎價由13,024元至19,932元。其中，入場單位為優景閣第1座1樓A10單位，實用面積221平方呎，屬開放式間隔，折實售價為327.77萬元。 以定價計價單形式發售的單位市值逾17億元。

University Hill第2B期由五座大廈組成，提供688伙，標準戶型涵蓋開放式至三房戶，並設開放式廚房及梗廚兩種，實用面積介乎218至936平方呎。而項目第5、6座的地庫1樓、地下、1樓及2樓，將會設置安老院舍。