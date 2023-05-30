康城首都拆主力牆涉事單位　三大銀行暫停估價　下手買家難做按揭

將軍澳日出康城首都一個單位，周六（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，日前屋宇署及港鐵派員視察單位，確認涉事單位出現違規。據了解，大型銀行對涉事單位的取態變得審慎，目前已暫停相關單位的估價服務，預計該單位難以使用大部分銀行服務。



據滙豐、恒生、渣打的網上銀行最新估價，涉事的首都第6座中層RB室，其估值為不適用或N/A，意味無辦法進行估價。不過上下層單位則暫時仍未受影響。至於中銀的網上銀行估價服務，暫時依然能夠取得估價，估價為840萬元。另有消息透露，各大銀行亦正密切留意事件發展，正考慮會否暫停該物業的估價。

若有意出售單位 新買家或未能承做按揭

由於部份銀行暫停對該單位提供估價，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝估計，該單位未來難以進行轉按、抵押貸款等銀行服務。而且若業主有意出售涉事單位，由於單位涉及沒有入則的結構改動，新買家很大機會未能向銀行承做按揭，或需要FULL PAY入市。

星之谷莊錦輝。

網上討論區周六（27日）起瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681平方呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應調查。

首都客務處周日發出通告，指接獲多名住客表示於網上媒體中發現有個別單位懷疑在單位內部進行結構改動，客務處現正就有關事件進行調查及跟進，如發現屬實將要求立即還原單位。而昨日（29日）屋宇署及港鐵派員視察單位，確認涉事單位出現違規。