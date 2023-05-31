康城首都3座兩房680萬沽　代理：買家於「主力牆風波」前入市

近日，將軍澳日出康城首都第6座一伙中層單位，被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，事件引來全城關注，及後相關部門亦確認出現違規情況。有代理指，有買家早於「主力牆風波」前簽約，以680萬元買入日出康城首都3座一伙兩房單位，據悉單位亦屬原則未有改動。至於業主因移民賣樓，持貨逾15年帳賺274.8萬元離場。



美聯物業分行高級分區營業經理劉世華表示，是次成交為日出康城首都3座低層RB室，實用面積519平方呎，屬兩房間隔。原業主已移民海外，單位最初以720萬元叫價放盤，期內因應市況下調至680萬元，終吸引睇樓逾兩年的準買家洽購，單位最終累減60萬元或約8%，以660萬元易手。

與估價相若 但較高峰期低一成

參考同類型單位屬同座低層RB室，一伙實用面積519平方呎單位，於3月以670萬元沽出。至於據中銀網上銀行估價，上述單位估價為667萬元，而恒生估價則為664萬元，即最新成交價較估價相若。不過劉世華又表示，上述最新易手單位的成交價，仍較高峰期低約1成。

持貨逾15年 帳賺274.8萬

據知，原業主於2008年3月以385.2萬元買入單位自用，持貨逾15年，是次轉手帳面獲利274.8萬元，單位期內升值逾71%。

↓首都第6座中層單位違規拆走部分主力牆↓