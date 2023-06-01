協成行筲箕灣新盤命名傲華ORIA　提供156伙　主打一房及兩房

由協成行發展、位於港島筲箕灣東大街的住宅發展項目今日（1日）正式命名為傲華ORIA，提供156伙，戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色單位，主打一至兩房間隔。



協成行發展有限公司物業銷售主管張詩敏表示，該盤樓高23層，提供156伙，實用面積由190至737平方呎。其中開放式戶佔54伙，一房戶佔72伙，兩房戶佔18伙，另設有12伙連平台或天台的特色戶。

實用面積最細190呎

張詩敏續指，項目樓書、價單及示範單位亦已準備就緒、最快有機會6月推售。定價參考同區一二手樓盤及早期已推出市場的新盤。

於2020年底價8.04億強拍收樓

協成行發展有限公司總經理方添輝表示，項目的英文名字「ORIA」是東方之光，意指，至於中文名稱「傲華」則有傲然挺立、光華奪目的含義。

他又指，雖然集團手頭上仍有其他項目，但目前將集中推售傲華，對整體香港樓市有信心。

項目前身為筲箕灣東大街121至131號義德大廈，由協成行於2020年透過強拍方式，以底價8.04億元投得並成功統一業權。該舊樓地盤面積約為7680平方呎，市場當時預期如項目作為商住發展，重建後可建樓面面積6.9萬方呎計，每呎樓面地價約1.16萬元，適合發展中小型單位。