中環甲級寫字樓租務市場待復蘇　The Henderson據報出租率30%

中環甲級商廈租務市場仍在恢復中。據《彭博》報道長實（1113）旗下長江集團中心的空置率為25%，而長江中心2期簽下1個租戶。恒地（0012）旗下The Henderson將於今年內落成，據報目前出租率為30%。報道指出兩間公司並無回覆置評要求。



報道指出隨著在家工作人數日增，不論是紐約或是悉尼等城市的商業地產均面臨困境。可是香港卻面臨連串獨特的挑戰，導致樓價陷入長期下滑。

一方面在港發展的西方銀行縮減辦公室面積，另一方面中資企業受制於內地經濟，而無法填補有關市場空隙。加上新寫字樓落成，加劇寫字樓市場出現供大於求情況。

報道引述世邦魏理仕的Eddie Kwok指出，不認為短期內會有任何積極的驅動因素。縱使樓價跌勢放慢，但難以反彈。

報道指出本港寫字樓空置面積達到1,300萬平方呎。同時引述高力國際的數據，指出4月本港甲級寫字樓空置率接近15%，為2019年水平的3倍以上，亦高於曼克頓（12.5%）及新加坡（4.6%）的甲級寫字樓空置率。

就算有個別中資企業吸納了部份本港寫字樓樓面面積，可是內地客佔今年首季寫字樓租賃的11%，不及2017至2019年間的15%水平。買賣方面，中資企業佔比8%，疫前水平為19%。

報道又引述世邦魏理仕的估計，預料未來3年將有700萬呎新的甲級寫字樓面積供應。Eddie Kwok指出疫情發生前，本港每年甲級寫字樓面積吸納量為180平方呎。由於全球企業放緩擴張步伐，中資企業仍在決定是否前來香港，認為寫字樓物業吸納量會打折扣。