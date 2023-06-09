港鐵大圍站商場圍方The Wai 7月22日試業

港鐵公司(0066)旗下的港鐵大圍站上蓋商場圍方（The Wai）將於今年7月22日正式試業，並於今年第四季舉辦大型開幕典禮。全新落成的圍方設有4層商舖樓層，總樓面面積約65萬平方呎，提供近150個商戶，商場將全面開放。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，港鐵旗下商場已於多年間逐漸擴展至現時的14個，並即將增添1個，全新大型社區地標圍方將於今年7月22日全面開放並正式試業。圍方位於港鐵大圍站上蓋，為重點鐵路樞紐，擁屯馬綫及東鐵綫雙綫優勢，連接全港各區。圍方與車站無縫連接，充分體現港鐵秉持的「鐵路加社區」發展概念，以鐵路為骨幹建設社區，並為鐵路周邊社區增設包括學校、社區中心、休憩空間等各式設施。

坐落於港鐵大圍站上蓋，圍方設有多個出入口及新建行人天橋，連接車站、公共運輸交匯處及區內主要屋苑等區域。

商場亦連接新界東西的單車徑網絡，設有全港最大、約13,000平方呎室內單車停車場，提供330個單車泊位及一系列單車友善配套設施，方便單車愛好者。商場的室內停車場亦提供390個車位及39個電單車位供顧客使用；而商場各樓層合共設有超過5萬平方呎的戶外綠化休憩空間。