驗樓｜NOVOLAND獲99分　全屋僅三處污漬　一個位置採豪宅級設計

新地（0016）旗下NOVO LAND項目第1A及1B期本月底開始入伙，記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收低層A單位，實用面積694平方呎，屬三房間隔。經明哥仔細驗收後，只在露台玻璃和玄關縫隙處發現三處小瑕疵。他大讚單位整體質素不俗，而全屋設大量收納櫃亦可節省空間，總結單位總分為99分，屬極佳的A+水平。



NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，提供4,585伙，屬區內最大型私樓項目。屋苑門口有循環線港鐵巴士K54及城巴50M，分別連接港鐵兆康站及屯門站，不過門口的巴士站則經常出現「排長龍」情況。屋苑自設「NOVO Walk」商場，惟於2024年中開幕，目前住戶需到附近菁田邨等屋邨商場購物。

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開放式廚房設「豪宅」級玻璃趟門

今次單位需執修的部分不多， 明哥亦有點評單位部分設計。一入大門玄關右邊為開放式廚房，其特別之處是廚房設有玻璃趟門。明哥表示，這類廚房門甚爲少見，而玻璃趟門用途主要有兩種，首先是阻擋部分油煙氣味入屋，其次作美觀之用，直言「呢種設計多數喺豪宅先會出現」，但該類玻璃趟門並不具備防火功能。

需留意玻璃趟門不具備防火功能

明哥表示，由於這是一個開放式廚房，需配備煙霧感應器及消防花灑以符合法例的要求，所以該玻璃趟門的通風位置不能封閉。他解釋，假設廚房發生火災時，閉封的玻璃趟門不能令濃煙觸發趟門外的煙霧感應器，容易產生危險。

維修窗可慳數千元搭棚錢 自行封窗恐違法

同時，在廚房內亦設有維修窗，明哥表示這項細節設計可以隨時為業主節省卻一大筆的費用。因為若日後窗外的冷氣制冷機需要檢查或維修，工人可以直接出單位外進行維修，不需要額外找維修平台，能夠節省數千元聘請專業人士搭棚所需的費用，「最貴係吊船，要成萬蚊。」

另外，明哥又強調廚房的窗戶都不能隨意封閉或改作其他用途，否則或會違法。他解釋，由於法例規定人居住的地方（包括客廳、房間和廚房）必須要有窗，而每一扇窗均有三樣要求，當中包括窗的開口頂部在樓面水平之上最少2米、房間和窗戶的採光比為10：1、房間和窗戶通風比為16：1。

主人浴室設連工作平台 磨砂程度高、不怕「走光」

至於單位内主人浴室内亦設有工作平台，而該平台的設計主要是作晾衣之用。驗收時業主亦憂慮到平台玻璃門的私隱安全程度，擔心會否出現「走光」的情況。

明哥表示，由於該磨砂玻璃門的磨砂程度很高，故保護性亦為足夠，不會出現「走光」情況。「只要唔係貼曬成個身係門到係無問題，而就算成個人趴落去都係得黑影」，所以業主亦無需過分擔心。

記者就單位驗樓報告向發展商查詢，發展商回覆表示，單位已執修妥當，業主亦已驗收。

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