樂建居｜新地郭基泓：集團取態正面　正細心研究樂建居詳情

政府重啟私人參建資助房屋計劃，推出「樂建居」計劃，本財政年度將推出招標兩幅位於東涌及柴灣的土地，提供共2,300伙。新地執行董事郭基泓出席活動時表示，對於任何政府希望增加公私營住宅供應的措施，集團均覺得正面，正細心研究樂建居項目詳情。



郭基泓又指，為響應政府推動電動車普及化，集團旗下商場推出會員專屬及全港首創的The Point電動車特快充電服務，並於今日在將軍澳東港城舉行啟動禮。

他表示，新地一直支持可持續發展，全力配合國家和香港分別在2060年及2050年前實現碳中和的目標。綠色出行是可持續發展的重要一環，電動車在香港愈來愈普及，香港已有超過54,000輛電動私家車，而今年新登記的私家車，超過六成是電動車。

新地6大商場試行電動車特快充電服務

他指，隨著電動車數目不斷增加，用家對充電服務的需求十分殷切，集團非常重視為客戶提供最好的服務體驗，因此專誠作出投資，在旗下商場裝設高效能的充電器。

The Point電動車特快充電服務已於新地旗下6個商場率先試行，分別是東港城、荃灣廣場、V city、Mikiki、大埔超級城、YOHO MALL。新地計劃於2024年第二季前，於全港各區18個商場設置會員專屬特快充電位。