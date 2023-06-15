港銀不跟加息　代理料息口走勢仍存不確定因素　短期樓價輕微下調

美國暫停加息，大型銀行滙豐（0005）亦在中午宣布，維持港元最優惠利率（P）不變，維持在5.75厘。有代理行指，暫緩加息對香港一眾供樓業主帶來了「喘息」的機會，惟因為息口是否見頂仍存在多項不確定因素，市場觀望氣氛將持續，料短期二手市況仍然低迷，同時預計短期樓價或輕微下調。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，暫緩加息始終是好事，相信對準備入市的買家或會加快決定，觀望氣氛濃厚，料短期內二手交投低迷。

中原陳永傑：美國加息10次 CCL挫6.6%

陳永傑指，美國去年3月開始進入加息周期，加息10次，期內香港樓價指標中原城市領先指數CCL下調6.6%。又指今年香港樓市好壞消息參半，好消息是疫情過後通關措施，經濟增長理想，壞消息是持續的加息，令供樓負擔增加，窒礙了買家的入市決定，尤其於第二季，當復常效應冷卻下來，物業市場成交萎縮，導致樓價亦呈下調趨勢，CCL最新報166.82點，與今年高位相比下調了0.9%，但上半年仍錄得6.4%升幅。

美聯布少明：未明息口走勢影響投資氣氛

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，聯儲局暗示下半年仍有機會加息，市場預期下月息率或會上升，雖然加息對實則供樓的影響有限，但是未明的息口走勢料持續影響投資氣氛。

布少明又指，由於新盤以吸引價搶客，購買力大有機會持續傾向一手物業，導致二手交投悶局維持，短期樓價或輕微下調，相信「一手暢旺、二手拉鋸」的情況會於短期內持續。